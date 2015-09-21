Yunanistan'da zafer Syriza'nın

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların tamamı sayıldı. Buna göre Syriza'nın oy oranı

yüzde 35,5 oldu. Syriza, 300 sandalyeli parlamentoda 145 sandalye kazandı.

Muhafazakâr Yeni Demokrasi (Nea Dimokratia) Partisi yüzde 28,18'de kaldı. Yeni

Demokrasi Partisi Genel Başkanı Angelis Meimarakis yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı

ve Tsipras'ı zaferinden ötürü kutladı.

Syriza'nın muhtemel koalisyon ortağı Bağımsız Yunanlar'ın (ANEL) oy oranı yüzde

3,7 oldu. ANEL parlamentoya 10 milletvekili soktu.

18 sandalye elde eden aşırı

sağcı "Altın Şafak" ise parlamentonun üçüncü büyük gücü

olmayı başardı. Parlamentoda toplam 8 parti temsil ediliyor.

Seçimlere katılım oranı yüzde 56,5'de kaldı. Ocak ayında yapılan seçimlerde bu oran

yüzde 63,6'ya ulaşmıştı.

