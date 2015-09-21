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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'da zafer Syriza'nın

Yunanistan'da yapılan genel seçimde Aleksis Tsipras liderliğindeki Syriza en çok oyu alan parti oldu. Tsipras, yeni hükümeti daha önceki koalisyon partneri Bağımsız Yunanlar (ANEL) ile kuracağını açıkladı.

21 Eylül 2015 11:28

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların tamamı sayıldı. Buna göre Syriza'nın oy oranı
yüzde 35,5 oldu. Syriza, 300 sandalyeli parlamentoda 145 sandalye kazandı.

Muhafazakâr Yeni Demokrasi (Nea Dimokratia) Partisi yüzde 28,18'de kaldı. Yeni
Demokrasi Partisi Genel Başkanı Angelis Meimarakis yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı
ve Tsipras'ı zaferinden ötürü kutladı.
Syriza'nın muhtemel koalisyon ortağı Bağımsız Yunanlar'ın (ANEL) oy oranı yüzde
3,7 oldu. ANEL parlamentoya 10 milletvekili soktu. 
18 sandalye elde eden aşırı
sağcı "Altın Şafak" ise parlamentonun üçüncü büyük gücü
olmayı başardı. Parlamentoda toplam 8 parti temsil ediliyor.

Seçimlere katılım oranı yüzde 56,5'de kaldı. Ocak ayında yapılan seçimlerde bu oran
yüzde 63,6'ya ulaşmıştı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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