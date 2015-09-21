Yunanistan'da zafer Syriza'nın

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların tamamı sayıldı. Buna göre Syriza'nın oy oranı
yüzde 35,5 oldu. Syriza, 300 sandalyeli parlamentoda 145 sandalye kazandı.
Muhafazakâr Yeni Demokrasi (Nea Dimokratia) Partisi yüzde 28,18'de kaldı. Yeni
Demokrasi Partisi Genel Başkanı Angelis Meimarakis yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı
ve Tsipras'ı zaferinden ötürü kutladı.
Syriza'nın muhtemel koalisyon ortağı Bağımsız Yunanlar'ın (ANEL) oy oranı yüzde
3,7 oldu. ANEL parlamentoya 10 milletvekili soktu.
18 sandalye elde eden aşırı
sağcı "Altın Şafak" ise parlamentonun üçüncü büyük gücü
olmayı başardı. Parlamentoda toplam 8 parti temsil ediliyor.
Seçimlere katılım oranı yüzde 56,5'de kaldı. Ocak ayında yapılan seçimlerde bu oran
yüzde 63,6'ya ulaşmıştı.