Yunanistan'da yine domuz gribi vakası

T24 - Domuz gribi vakaları Balkanlar'da tekrar görülmeye başladı. Bosna'da domuz gribinden üçüncü ölüm gerçekleşirken, Yunanistan'da da ilk vaka görüldü.



Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da 59 yaşındaki bir kadın, domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezinden yapılan açıklamada, 8 Ocakta hastaneye başvuran ve H1N1 virüsü teşhis edilen 59 yaşındaki hastanın dün gece hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, merkezde halen H1N1 virüsünden tedavi gören hasta sayısının 22 olduğu ve ülkede bu hastalıktan dolayı şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bosna-Hersek Federasyonu Başkan Yardımcısı Mirsad Kebo'nun da domuz gribinden tedavi gördüğü Bosna'da Tuzla'da 12, Banya Luka'da 10, Saraybosna'nın Sırp Cumhuriyeti kısmında kalan bölümündeki Kasindol Hastanesinde de 4 kişi H1N1 virüsü teşhisiyle tedavi altına alınmış durumda.

Bu arada, Bosna-Hersek'in komşuları Hırvatistan'da 3 ve Karadağ'da da 1 kişi H1N1 virüsüne bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Öte yandan Yunanistan'da bu yılın ilk domuz gribi vakasının kaydedildiği bildirildi.

Yunan basını, Larisa kentinde, kimliği açıklanmayan 40 yaşındaki bir kişinin H1N1 virüsü belirtileri göstermesi üzerine hastaneye sevk edildiğini duyurdular. Hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.



