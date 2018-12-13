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Dünya

Yunanistan'da yasadışı göçmen taşıyan araç devrildi

Io Chokona / Atina, 13 Aralık (DHA) - Yunanistan’ın kuzeyinde, Egnatia Odos çevre yolunun Kavala kavşağında, yasadışı göçmen taşıyan bir araç büyük bir hızla yolundan çıkıp takla attı

13 Aralık 2018 20:36

Io Chokona / Atina, 13 Aralık (DHA) - Yunanistan’ın kuzeyinde, Egnatia Odos çevre yolunun Kavala kavşağında, yasadışı göçmen taşıyan bir araç büyük bir hızla yolundan çıkıp takla attı.
Takla attıktan sonra tutuşarak her yanını alev saran araçta bulunan altı kişiden üçü yanarak yaşamını yitirdi, yaralanan üç kişi de hastaneye kaldırıldı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Selanik istikametindeki yolun birkaç saat önce TIR devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatılmış olmasına rağmen, sürücü uyarılara dikkat etmeden yoluna devam ettiği için kaza meydana geldi.

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