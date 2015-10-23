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Dünya

Yunanistan'da yarın gazete çıkmayacak

Protesto nedeni basın yayın organları için getirilen vergi düzenlemesi...

23 Ekim 2015 17:12

 Yunanistan'da, basın yayın çalışanları, hükümetin, kreditörlerin "Üçüncü Kurtarma Paketi"yle ilgili dayattığı ön koşullar kapsamında hazırladığı yeni basın kanununu protesto etmek için bugün 24 saatlik greve gitti.

Yunanistan Gazeteciler Sendikası'nın (ESHEA) çağrısı üzerine, saat 06.00 'da başlatılan grev kapsamında, ülkede devlet ve özel televizyon kanallarıyla, radyo istasyonları haber yayınlarını durdurdu.

 

Raflar yarın için boş kalacak

 

Haber ajanslarının da katıldığı grev süresince haber ağırlıklı internet siteleri sayfaları gecikmeli olarak yenilenirken, yazılı basın çalışanlarının bugün iş başı yapmamaları nedeniyle gazete bayilerinin rafları yarın boş kalacak.

 

Vergi tepkisi

 

Gazeteciler, görüşülmek üzere parlamentoya getirilen ve ülkede televizyon kanallarının izinleriyle basın yayın organlarının vergilendirmesini yeniden düzenlenmesini öngören kanuna, basın sektöründe istihdamı azalttığı ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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