Yunanistan'da yangın istifa getirdi

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan Yardmcısı Nikos Toskas, geçen hafta ülkede yaşanan ve en az 91 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınlarıyla ilgili olarak istifa ettiğini açıkladı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Toskas'ın istifasının kabul edildiği doğrulandı.

Geçen hafta Pazartesi günü Atina çevresinde eş zamanlı olarak birçok noktada başlayan yangınlar kısa sürede yayılmış ve kurtarma ekiplerinin karşılaştığı doğal ve yapay engeller dolayısıyla önlenebilecek kayıplar yaşanmıştı.

Muhalefet partileri, Başbakan Aleksis Tsipras hükümetini kurtarma çalışmalarında başarısız olmakla suçlamış ve takip eden günlerde Toskas'ın bakanlığı kapsamında faaliyet gösteren polis ve itfaiye birimlerinin, yangına müdahale konusunda çelişkili bilgiler vermesi eleştirilere neden olmuştu. Toskas'ın istifası bu eleştirileri takiben geldi.

61 yapı yıkılacak

Öte yandan Yunanistan Çevre Bakanı, orman yangınları sonrası yasadışı yapılaşmayla mücadele kapsamında gelecek haftadan itibaren Atina çevresinde 61 yapının yıkılacağını açıkladı.

Yunan radyo istasyonu 24/7'ye konuşan Bakan Giorgos Stathakis, yıkılacak yapıların çoğunluğunun çit ve ayırıcı duvar olacağını ve Attica bölgesindeki sahil şeritlerinde, akarsu yakınlarında ve ağaç dikimi yapılacak alanlarda bulunduklarını söyledi.

2 bin 600 bina hasarlı

Pazartesi günü bir açıklama yapan Altyapı Bakanlığı da, yangının yaşandığı alanlarda incelenen 2 bin 600 binadan yarısının kullanılabilir halde olduğunu belirtmiş ve binaların yüzde 25'inin onarılır durumda olduğunu, yüzde 25'inin de tamamen yıkılması gerektiğini bildirmişti.

İlk tespitlere göre yangında toplam bin 260 hektarlık orman alanının yok olduğu tahmin edilirken, hükümet felaketten etkilenen vatandaşlarına 5 bin euro yardımda bulunacağını açıklamıştı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına da bir kerelik 10 bin euroluk ödeme yapılacak.

Sorumluluğu kabul etmişti

Yeniden yapılandırma ve felaketin yaralarını sarmak için hükümetin 40 milyon euroluk bütçe ayırmasına karşın birçok vatandaş devletin yangına müdahalesindeki aksaklıklardan dolayı hükümeti eleştiriyor.

Yaşanan felaketin boyutlarından ve alevlere müdahale eden ekiplerin yetersizliğinden dolayı muhalefetin eleştirisine maruz kalan Başbakan Tsipras, geçen hafta Cuma günü orman yangınlarının "siyasi sorumluluğunu" üstlendiğini açıklamıştı.

Ülkede 2007 yılından beri yaşanan bu en büyük yangın felaketinde hayatını kaybeden 91 kişinin yanı sıra 180'den fazla kişi yaralandı. 2007'deki yangında 77 kişi yaşamını yitirmişti.

DW,AFP,AP,rtr/ÇÖ,ÖA

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