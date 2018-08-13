Yunanistan'da yangın; iki köy boşaltıldı

Yunanistan’ın Eğriboz Yarımadası’nın (Efvia) Psahna bölgesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale edildi.

Cumhuriyet'te yer alan bilgiye göre, Yunan medyasında yer alan haberlerde, ülkede ikinci bir yangın trajedisi yaşanmaması için Yunanistan’ın her yerinden itfaiye ekiplerinin Eğriboz’a sevk edildiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarında 62 itfaiye aracı, 8 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 186 itfaiyecinin yer aldığı, polisin yangın bölgesine giden tüm yolları kapattığı, yangınnedeniyle çıkan dumanların Atina semalarına kadar ulaştığı ifade edildi.

Yunanistan Tarım Kalkınma Bakanı Vangelis Apostolu, basına yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirterek bölgede bulunan iki köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını ve yangının bölgedeki vatandaşlar için tehdit oluşturmadığını söyledi.