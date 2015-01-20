Yunanistan'da umut ve kaygı bir arada



Karamasar ekonomik tahminler, olası bir iflasa karşı uyarılar, iktidarla muhalefet arasında siyasi güç oyunları… Atina'nın kuzeyinde bir kuaför salonu işleten Jorgos Sarandopoulos televizyondaki haber bültenlerini büyük bir kaygıyla takip ediyor. Küçük bir işletmeci ve aile babası olan Sarandopoulos ülkede siyasi ve sosyal hayatın istikrarlı seyretmesine muhtaç durumda.

Ancak ne var ki, Yunanistan'daki seçim yarışı, son yirmi yılda olmadığı kadar ülkeyi kutuplaştırmış durumda. Muhafazakâr hükümet başkanı Antonis Samaras siyasi alanda hayatta kalma mücadelesi verirken, olası bir iktidar değişikliği durumunda ülkenin Euro Bölgesi’nden çıkabileceği uyarısı yapıyor. Anketlerde önde giden radikal sol koalisyon (SYRİZA) ise uluslararası kreditörlerle ilişkilerin kesilmesi ve Yunanistan'ın borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep ediyor.

Krizden önce dükkânını restore ettirmek için aldığı krediyi hala geri ödeyen küçük işletmeci Sarandopoulos, birçok Yunan gibi tasarruf politikalarının gevşetilmesinden yana. Ancak bir gecede borçlara yeni bir düzenleme getirecek olan siyasilerin seçim vaatlerine artık güvenmediğini belirtiyor ve “Politikacılarımız, yurtdışına çıktıklarında gerçeklerle yüzleşecekler. Samaras'ta da böyle oldu. Seçimi kazanmadan önce yeniden pazarlık yapmak niyetindeydi ancak insanı kendine getiren gerçeklerle yüzleştiğinde, sözlerinden döndü " diyor.

Siyasilerden karşılıklı suçlama

Soyadını vermek istemeyen ve Atina'dan bankacı olan Leonidas da benzer kaygılar içinde. Ülke olarak kötü bir durumda olduklarını söyleyen Leonidas, seçimlerin ülkeyi istikrara kavuşturacağını umduğunu belirtiyor. Leonidas, çocukları için daha iyi bir gelecek diliyor ve ülkesinin şu anda yaşananları hak etmediğini belirtiyor.

Peki, Yunanistan için daha iyi bir gelecek nasıl kurulur? Seçim yarışında bu konu pek gündeme gelmiyor. Sanki siyasiler daha ziyade birbirlerini suçlamakla meşguller. Özellikle de rekor işsizlik ve devletin mevcut ekonomik durumdaki rolü üzerine karşılıklı yaylım ateşi yapılıyor.

Muhalefetteki radikal sol koalisyon, kamu tarafından finanse edilen sosyal yardımlar ve özelleştirmenin durdurulmasını vaat ederken, muhafazakâr Başbakan Samaras vergi indirimi ve şirketler için yatırım teşvikleri vaat ediyor.

Kuaför Jorgos Sarandopoulos için bir şey gayet açık: Sadece özel sektörde istihdam imkânı bulunabilir ve bunun da önü yeni özelleştirmelerle açılabilir. Krize yol açanın köhne kamu iktisadi kuruluşları ve bazı sendikalara tanınan geniş yetkiler olduğunu savunan küçük işletmeci, devletin kötü bir işveren olduğunu belirtiyor.

Onların umudu Syriza

Yunanistan Maliye Bakanlığı'nın 595 kişilik temizlik kadrosu çalışanıyken 2013 eylülünde işten çıkarılan Evangelia Alexaki ise farklı görüşte. İşten çıkarılan temizlik görevlileri o tarihten bu yana hemen her gün bakanlığın giriş kapısı önünde bezleriyle protesto gösterisi düzenliyor. Alexaki, 60 yaşında iş bulmanın zor olduğunu, fakat emekli de olunamadığını belirtiyor.

Evangelia Alexaki'nin umudu muhalefetteki radikal sol koalisyon Syriza. Aelexaki, yeni politikalara ihtiyaç olduğu görüşünde.“Çocuklarımız yurtdışına gidiyor. Ülkemiz satılıyor. Çöpte yemek arayan ve evsiz olan hiç bu kadar fazla insan görmemiştim. Bize büyüme vaat edilmişti. Ama sanırım büyüme olduğunda hepimiz çoktan ölmüş olacağız." diyor.

Her gün protesto gösterisi düzenleyen Alexaki ve iş arkadaşları kısmen de olsa bir başarı sağladı. Atina'da bir mahkeme, 397 çalışanın yeniden işe alınmasını kararlaştırdı. Hükümet temyize gitme kararı aldı. Sonucun şubat ortasında çıkması bekleniyor. Temizlik çalışanları şimdi sol bir hükümetin umut olacağına inanıyor.