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Kültür-Sanat

Yunanistan'da 'Türk Sinema Günleri'

Yunanistan'ın kuzeyindeki Veria kentinde "Türk Sinema Günleri" düzenlenecek.

23 Ocak 2009 02:00

Yunanistan'ın kuzeyindeki Veria kentinde "Türk Sinema Günleri" düzenlenecek.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun 2009 yılı kültür programı kapsamında, Veria Belediyesinin de katkısıyla gerçekleştirilecek "Türk Sinema Günleri"nde 4 filmin gösterime gireceği açıklandı.

Organizasyon kapsamında, 24 Ocakta Çağan Irmak'ın yönettiği, Türkiye'de 3 milyon 500 bin izleyici sınırını aşan nadir filmlerden biri olma başarısını gösteren 2005 yapımı "Babam ve Oğlum" adlı film ile başrollerini Şener Şen ve Meltem Cumbul gibi Türk sinemasının önde gelen isimlerinin paylaştığı 2005 yılı Yavuz Turgul yapımı "Gönül Yarası" adlı filmlerin gösterime gireceği öğrenildi.

Etkinlik çerçevesinde 25 Ocakta da Ömer Vargı'nın gişe hasılatı yönünden büyük başarı elde eden "Her Şey Çok Güzel Olacak" filmi ile Barış Pirhasan'ın üçüncü uzun metrajlı film olan Türk-Macar ortak yapımı "O Da Beni Seviyor" adlı filmin sinema severlerin beğenisine sunulacağı kaydedildi.

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