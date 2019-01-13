Yunanistan'da siyasi kriz: Koalisyon hükümeti sona eriyor

T24 Haber Merkezi

Yunanistan'ın koalisyon hükümeti dağılma noktasına geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos görevinden istifa etti. Kammenos aynı zamanda Başbakan Aleksis Çipras'ın hükümeti ile koalisyon halindeki Bağımsız Yunanlar Partisi liderliğini yapıyor.

Kammenos istifasının sebebinin Çipras ile Makedonya konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklar olduğunu belirtti.

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Ekathimerini'nin haberine göre Kammenos, Çipras ile bu sabah yaptığı toplantı sonrasında istifa etti.

Kammenos'un basın mensuplarına yaptığı açıklama şöyle:

" Makedonya konusu benim görevime devam etmemi engelliyor. Hükümete desteğimi geri çekiyorum. Bağımsız Yunanlar hükümetten ayrılıyor"