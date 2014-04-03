Yunanistan'da ses kaydı istifa getirdi

Yunanistan’da hükümetin Genel Sekreteri Panayotis Baltakos, aşırı sağcı Altın Şafak üyeleriyle konuşurken Başbakan Andonis Samaras’a hakaret ettiği bir ses kaydının ortaya çıkması üzerine görevinden istifa etti.

Altın Şafak milletvekili Ilias Kasidiaris, dün parlamentoda yaptığı konuşma sırasında, kısa bir süre önce bazı Altın Şafak milletvekillerinin tutuklanmasının ardından Baltakos ile yaptığı bir konuşmanın ses kaydını meclise sundu. Kayıtta Baltakos, Kasidiaris ile samimi bir havada geçen konuşmada, Altın Şafak milletvekillerinin tutuklanmasının komplo olduğunu belirtiyor ve Başbakan Samaras’ın, Kasidiaris’in milletvekili seçilmesinden duyduğu rahatsızlığı küfürlü bir şekilde anlatıyor. Geçen yıl eylül ayında Yunan polisinin Altın Şafak operasyonunda gözaltına alınan milletvekillerinden bazılarının serbest bırakılmalarından birkaç gün sonra yapılan bu görüşmede Baltakos’un Başbakan Samaras için “pu.t” ve “kendinden korkuyor” dediği duyuluyor. Ayrıca Samaras’ın kamu düzeni ve adalet bakanlarını arayarak “Benimle alay mı ediyorsunuz nedir bu rezillikler ” dediğini anlatıyor.

Hükümetten özür diledi

Baltakos, istifasının ardından yaptığı açıklamada, Altın Şafak milletvekili İlias Kasidiaris’in parlamentoya sunduğu ses kaydında yer alan konuşmayı Altın Şafaklı milletvekillerin baskı ve ithamlarından kurtulmak için yaptığını belirterek hükümet içerisinde yarattığı huzursuzluk için özür diledi. Başbakan Samaras ise istifa öncesinde yaptığı değerlendirmede konuyu bilmediğini ancak olay doğru ise Baltakos’un hükümette yeri olmadığını söylemişti. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos da Baltakos’un Nazilerle, ırkçılarla ve şiddet olayları düzenleyenlerle herhangi bir şekilde ilgisi bulunmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, yapması gerekenin istifa etmek olduğunu kaydetmişti.

Oğlu meclisi bastı

Baltakos’un su altı komando birliğinde görev yapan oğlu Dimitris Baltakos, babasının istifa haberi üzerine parlamentoya giderek Altın Şafak partisinin bürosunu bastı. Parti bürosunun kapısına tekme atarak içeri giren Dimitris Baltakos, büroda bulunan Altın Şafaklı üç milletvekiline küfür ederek saldırdı. Bunu öğrenen diğer Altın Şafaklı milletvekillerinin gelmesiyle büyüyen arbede, meclisin güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdirildi. Babasının müdahalesi ile olay yerinden uzaklaştırılan Dimitris Baltakos, görev yaptığı sualtı komando birliği tarafından açığa alındı. Baltakos hakkında soruşturma açıldığı da belirtildi.