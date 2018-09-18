Yunanistan'da sermaye kontrolleri gevşetiliyor; bankalardan para çekme limiti kaldırılıyor

Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalatos, sermaye kontrollerinin gevşetildiğini belirterek, 3 yıl önce getirilen tüm kısıtlamaları kaldırma yolunda olduklarını bildirdi.

Azınlıkça'da yer alan habere göre, Yunan vatandaşları hala 5000 Euro üzerindeki hesaplarında bulunan paraların tamamını aynı ay içinde çekemiyor.

Tsakalotos, sermaye kontrollerine ilişkin olarak "Çok yakında yeni adımlar atacağız. Bu yeni hareket ile nakit çekme ve banka hesaplarının açılması ile ilgili ikinci yönetmelikleri tamamlayacağız ve sermaye kontrollerinin, üçüncü ve son sütunun tamamen kaldırılması için son aşamaya geçeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yunanistan'da 2015 yazından beri sermaye kontrolleri uygulanıyor ve bu kapsamda bankaları korumak için vatandaşların para çekmelerine limit uygulanıyor. Üç yıl önce başlayan sınırlama daha önce 1800 Euro'dan 2300 Euro'ya yükseltilmişti.