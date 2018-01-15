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Yunanistan'da sendikalar "kreditör yasası"na karşı grevde

Io Chokona / Atina, 15 Ocak 2018 (DHA) - Yunanistan'da sendikalar, kreditörlerin, "borç geri ödemelerinde üçüncü değerlendirmenin tamamlanması ve 6

15 Ocak 2018 11:03

Io Chokona / Atina, 15 Ocak 2018 (DHA) - Yunanistan\'da sendikalar, kreditörlerin, \"borç geri ödemelerinde üçüncü değerlendirmenin tamamlanması ve 6.7 milyar euroluk taksit için anlaşmanın sağlanması\" öncesinde çıkarılmasını istedikleri yasanın oylamaya sunulmasını protesto için greve çıkıyor.
Yasa tasarısının işçi haklarına ve sosyal kazanımlara karşı geldiğini ileri süren sendikalar, \"Hilkat garibesine benzeyen bu yasa tasarısı sosyal devletin son zerrelerini de silip süpürüyor. Hazırlanan tasarı, Anayasal bir hak olan grevi bile kısıtlamayı amaçlıyor. Bütün çalışanları hükümetin halk karşıtı politikasını protesto etmeye çağırıyoruz\" açıklamasıyla grev ilan etti.
Özellikle bütün ulaşım araçlarının 24 saat grev ilan etmesi başkent Atina’da hayatı zorlaştıracak. Havaalimanında çalışanların 12.00-15.00 arası greve katılması uçuş saatlerinde değişikliklere neden olacak.
Kamu Çalışanları Sendikası (ADEDI) üyeleri, saat 12.00’de Klauthmonos Meydanı\'ndaki protesto gösterilerinin ardından parlamentoya yürüyecekler.
Yasa tasarısının oylamaya sunulacağı sırada protesto gösterileri tekrarlanacak. Komünist Partisi ve desteğindeki örgütler Pame Omonia Meydanı\'nda, İşçiler Sendikası da (YSEE) aynı saatte parlamentonun bulunduğu Syntagma Meydanı\'nda toplanıp yasa tasarısına karşı protesto gösterileri düzenleyecekler.

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