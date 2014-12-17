Yunanistan’da seçimler ikinci tura kaldı

Yunan Parlamentosu'nda cumhurbaşkanlığı

seçimi için çarşamba akşamı yapılan ilk tur oylamadan

sonuç çıkmadı. Koalisyon hükümetinin adayı 73 yaşındaki eski AB Komisyonu üyesi Stavros Dimas

parlamentoda yeterli çoğunluğu elde edemedi. Dimas, oylamaya katılan 295 milletvekilinden sadece

160'ının oyunu alarak, gerekli 200 oyun çok altında kaldı. Oylamada 135 milletvekili de çekimser oy

kullandı.

İkinci tur oylamanın 23 Aralık'ta yapılması öngörülüyor. İkinci turda da sonuç alınamaması

durumunda 29 Aralık'ta bir oylama daha yapılacak. Üçüncü turda bir adayın kazanabilmesi için 180

oy yeterli olacak. Ancak üçüncü turdan da sonuç alınamaması durumunda erken seçimler

kaçınılmaz olacak.

Hükümetin işi zor

Başbakan Antonis Samaras, sonunda bir cumhurbaşkanı seçileceği konusunda iyimser olduğunu

belirterek, “Milletvekillerinin ülkenin maceraları kaldırabilecek durumda olmadığını anladıklarına

eminim” diye konuştu.

En güçlü muhalefet partisi olan radikal sol

ittifakın lideri Alexis Tsipras ise ilk turdan sonuç

çıkmamasından duyduğu memnuniyeti gizlemeyerek, “Maceralara karşı

korku stratejisi çökmüştür.

Yakında sözü halk söyleyecek” dedi.

İlk tur seçimler Yunan medyasında hükümet için kötü bir işaret olarak değerlendirildi. Parlamentoda

155 sandalyesi bulunan koalisyon hükümeti, kendi adayı Dimas'a

oy vermeleri için sadece beş

bağımsız milletvekilini ikna edebildi. Yunan yorumcular, eksik yirmi oy için önümüzdeki günlerde

kulislerde çetin bir savaş verileceğine dikkat çekiyor.

