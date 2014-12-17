Yunanistan’da seçimler ikinci tura kaldı

Yunan Parlamentosu'nda cumhurbaşkanlığı
seçimi için çarşamba akşamı yapılan ilk tur oylamadan
sonuç çıkmadı. Koalisyon hükümetinin adayı 73 yaşındaki eski AB Komisyonu üyesi Stavros Dimas
parlamentoda yeterli çoğunluğu elde edemedi. Dimas, oylamaya katılan 295 milletvekilinden sadece
160'ının oyunu alarak, gerekli 200 oyun çok altında kaldı. Oylamada 135 milletvekili de çekimser oy
kullandı.
İkinci tur oylamanın 23 Aralık'ta yapılması öngörülüyor. İkinci turda da sonuç alınamaması
durumunda 29 Aralık'ta bir oylama daha yapılacak. Üçüncü turda bir adayın kazanabilmesi için 180
oy yeterli olacak. Ancak üçüncü turdan da sonuç alınamaması durumunda erken seçimler
kaçınılmaz olacak.
Hükümetin işi zor
Başbakan Antonis Samaras, sonunda bir cumhurbaşkanı seçileceği konusunda iyimser olduğunu
belirterek, “Milletvekillerinin ülkenin maceraları kaldırabilecek durumda olmadığını anladıklarına
eminim” diye konuştu.
En güçlü muhalefet partisi olan radikal sol
ittifakın lideri Alexis Tsipras ise ilk turdan sonuç
çıkmamasından duyduğu memnuniyeti gizlemeyerek, “Maceralara karşı
korku stratejisi çökmüştür.
Yakında sözü halk söyleyecek” dedi.
İlk tur seçimler Yunan medyasında hükümet için kötü bir işaret olarak değerlendirildi. Parlamentoda
155 sandalyesi bulunan koalisyon hükümeti, kendi adayı Dimas'a
oy vermeleri için sadece beş
bağımsız milletvekilini ikna edebildi. Yunan yorumcular, eksik yirmi oy için önümüzdeki günlerde
kulislerde çetin bir savaş verileceğine dikkat çekiyor.