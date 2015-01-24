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Yunanistan'da seçim öncesi son sözler söylendi

Aleksis Tsipras, 'Syriza için bir ilk şans istiyoruz. Bu, Yunanistan için son şans olabilir' dedi

24 Ocak 2015 09:46

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ve anketlerde favori olarak gösterilen sol parti Syriza'nın lideri Aleksis Tsipras, Pazar günü yapılacak genel seçimler öncesi seçmenlere son kez seslendi.

Samaras, yıllar boyu uygulanan kemer sıkma politikalarına rağmen ülke ekonomisinin toparlandığına dair işaretler de görüldüğünü söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Syriza lideri Tsipras ise partisinin Yunanistan'ın 'itibarını yeniden inşa edeceği' sözünü verdi.

Tsipras, Yunanistan'ın borçlarının önemli bir bölümünün silinmesini, yardımlar için yeni müzakereler ve sosyal hakların artırılmasını savunuyor.

Syriza'nın sandıktan zaferle ayrılması bazı kesimlerde Yunanistan'ın borcunu ödemeyeceği ve euro bölgesinden çıkacağı korkusunu yaratıyor.

Anketler, Syriza ve iktidardaki merkez sağ parti Yeni Demokrasi arasındaki farkın giderek açıldığını gösteriyor.

Seçim kampanyalarının sonunda Yeni Demokrasi lideri Başbakan Samaras destekçilerine seslenip partisinin 'ülkeyi ayakta tutmak için gece gündüz çalıştığını' söyledi.

Samaras, Syriza'nın ülkeyi Euro bölgesi ve Euro politikalarından uzaklaşmaya zorlayacağını ve Yunanistan'ın eski para birimine atıfta bulunup, partinin "drahmi lobisine hizmet ettiğini" söyledi.

 

Syriza önde

 

Samaras ayrıca, Yunanistan'ın Avrupa Merkez Bankası'nın 'parasal genişleme programının dışında kalabileceği' uyarısında bulundu.

Tsipras da, Yunanistan'ın 'kredi kaynaklarıyla karşılıklı kabul edilecek bir çözüm' bulma umudunda olduklarını söyledi.

Anketlerde birinci sırada görülen Syriza'nın lideri Tsipras, son mitinginde mevcut mali yardım anlaşmasının sona ermesi ardından Yunanistan'ın uluslararası borçlarının yarısını sileceği yönündeki sözünü tekrarladı ve "Pazartesi günü ulusal aşağılanma bitecek. Dışarıdan emir almayı sonlandıracağız" diye konuştu.

Tsipras, "Syriza için bir ilk şans istiyoruz. Bu, Yunanistan için son şans olabilir" dedi.

Son kamuoyu anketleri, Syriza'nın en yakın rakibi Yeni Demokrasi'yle arasını üç puan açtığını gösteriyor.

Metro Analysis araştırmasına göre iki parti arasındaki fark yüzde 4,6'dan yüzde 5,3'e çıktı.

Başka bir araştırma şirketi Rass'a göre ise Syriza yüzde 4,8 puan önde.

 

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