Yunanistan'da saldırganlar Kalaşnikof ile polise ateş etti

Io Chokona, Atina, 22 Aralık, (DHA)- Yunanistan’da sabaha karşı Atina Temyiz Mahkemesi binasının kapısına yerleştirilen bomba patladı ve binanın ön cephesi hasar gördü. Polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre binaya yaklaşan kamyonetten inen iki kişi bina kapısının önüne bombayı yerleştirirken görevde olan güvenlik polisi tarafından fark edildi. Saldrıganları durdurmaya çalışan polise kamyonda bulunanlardan biri Kalaşnikof tüfeğiyle ateş etti. Lukareos sokağında bulunan kovanlar incelenmek üzere balistik laboratuvarlarına gönderildi. 2015’te çalınmış olduğu tespit edilen kamyonet olaydan kısa bir süre sonra Atina merkezindeki Eksarhia bölgesinde yanmış olarak bulundu. Olayı şiddetle kınayan Başbakanlık “Bu saldırı Demokrasiye ve adalete dayanan devlete karşı yapılmış bir saldırıdır. Ancak demokrasileri ne mermiler ne bombalar ne de yüzleri kapalı kişiler korkutur” açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Stavros Kondonis devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Yalnız mal kaybını hedeflemiyorlardı, zira güvenlik polisine de ateş etmekten çekinmediler” dedi.