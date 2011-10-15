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Dünya

Yunanistan'da protesto eylemleri sürüyor ATİNA (A.A)

15 Ekim 2011 14:22

-Yunanistan'da protesto eylemleri sürüyor ATİNA (A.A) - 15.10.2011 - Yunanistan'da, resmi haber ajansı Atina-Makedonya Haber Ajansı (AMNA) ve devlet radyo televizyonu ERT çalışanlarının 3 günlük yeni grev kararı aldığı bildirildi. AMNA ve ERT, Yunanistan Gazeteciler Sendikası'nın (ESHEA) kamu basın-yayın kuruluşlarında çalışan gazeteciler için aldığı eylem kararı gereğince, cumartesi günü saat 06.00'dan salı günü saat 06.00'a kadar tüm haber ve bilgi iletimi ile dağıtımı durdurduğunu açıkladı. Hükümetin, tasarruf amacıyla kamu kuruluşlarının yeniden yapılandırılması kararı çerçevesinde, ERT'nin birinci kanalı ERT1 ve bazı devlet radyolarının kapatılmasını protesto eden gazeteciler, bu kurumlarda çalışanların iş yedeğine alınmasına ve işten çıkarılmalara karşı çıkıyor. Diğer yandan, gümrük memurlarının dün başlatığı 10 günlük grev sürerken, Yunan medyası, çöpleri toplamayı ret eden temizlik işçilerinin 48 saatlik yeni grev kararı aldığını ve dün 24 saatlik bir greve giden devlet hastanelerindeki doktorların da eylemlerini art arda 24'er saatlik grevler şeklinde süresiz olarak sürdürmeyi kararlaştırdığını duyurdu.

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