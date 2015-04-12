Yunanistan'da Pendeli Belediyesi, Türkiye'ye 557 milyon liralık tazminat davası açtı

Yunanistan’da Aleksis Çipras hükümeti, Almanya’dan savaş tazminatı isterken, Atina’nın Pendeli ilçesi belediyesi de Türkiye aleyhine tazminat davası başvurusunda bulundu. Pendeli Belediyesi, 1995’te orman yangınlarının Türk ajanlarca çıkarıldığını iddia ederek 200 milyon euro tazminat istiyor.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Yunan Hükümeti, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan 240 milyar Euro’luk borcunu sıfırlayacağı umuduyla Almanya’nın 2’nci Dünya Savaşı için 276 milyar Euro tazminat ödemesi talebi ortaya atarken, Atina’nın Pendeli İlçesi Belediyesi de 20 yıl önceki orman yangınını ‘Türk ajanların işi olduğu’ iddiasıyla Türkiye’den 200 milyon Euro (557 milyon TL) tazminat istedi. Atina’nın kuzeyindeki büyük ilçelerden birisi olan Pendeli’nin belediyesi 1995’deki orman yangını için Türkiye’den tazminat istemiyle dava başvurusunda bulundu.

Dava açılıp açılmayacağına mahkeme karar verecek. Yunan medyasına göre, Pendeli Belediyesi, Atina Asliye Mahkemesi’ne başvuru dilekçesinde, 21 Temmuz 1995’de Pendeli’deki yangının Türk ajanlar tarafından çıkarıldığını iddia etti.

Mesut Yılmaz’ın sözleri

Söz konusu iddia, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın 23 Aralık 2011’de Birgün gazetesine verdiği demece dayandırıldı. Yılmaz, 1990 yıllardaki Tansu Çiller başbakanlığına dönemine değinirken hazırlanan Susurluk skandalıyla ilgili rapora atıfta bulunup, “Devlet sırrı dışındaki tüm bilgiler raporda (Susurluk’u kastediyor) var. Devlet sırrı olanlar Azerbaycan’da darbe girişimi, Yunanistan’a orman misillemesi gibi konular” demişti.

Yılmaz’ın demeci üzerine Atina’da büyük gürültü kopmuştu. Mesut Yılmaz, birkaç gün sonra “Kastım Türkiye’deki orman yangınlarıyla ilgili. Türkiye’de 1990’lı yıllarda meydana gelen orman yangınlarının Yunan gizli teşkilatıyla ilişkili olduğuna ilişkin bazı bilgiler, değerlendirmeler vardı. Ben bunlar kesinlik kazanmadıkça yayınlanmasının Yunanistan’la ilişkilerimiz açısından yanlış olacağını ifade ettim. Mesele sansasyon merakına kurban edilmiş” demişti.

Dava dilekçesinde, Türk devletinden, Pendeli’de 68 bin 844 dönüm arazinin yanmasından 48 milyon 896 bin 436 Euro maddi, 30 bin 511 ilçe sakininin hem yaşadıkları korku hem de bir doğa nimetinden mahrum bırakıldıkları için 152 milyon 555 bin Euro manevi tazminat ödemesi istendi.

Pendeli Belediye Başkanı Dimitris Stergiu Kapsalis “Dava dilekçesi bizim için çok önemli. Yanan araziyi yenileyebilmek için tazminat istiyoruz. Sonuna kadar işin peşindeyiz” dedi. Kapsalis, Yunan devletinin bu konuda kendilerine yardımcı olmadığından da şikayet etti.