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Dünya

Yunanistan'da özel televizyon kanalı SKAI'ye bombalı saldırı

Saldırının aşırı sol örgütler tarafından gerçekleştirildiği konuşuluyor

17 Aralık 2018 10:56

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir özel televizyon kanalı olan SKAI binasına zaman ayarlı bomba ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda yalnızca maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre olaydan yaklaşık 45 dakika önce bir başka televizyon kanalı ve haber sitesine, bomba ile irtibatlı olduğu düşünülen bir kişi tarafından ihbarsa bulunulduğu belirtildi.  İhbar üzerine harekete geçen Yunan polisi, TV kanalını boşalttı. Binanın önündeki Posidonos Bulvarı trafiğe kapatılırken bölge güvenlik çemberine alındı.

Patlama nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olayda yaralanan olmadı. 

Ülkede zaman zaman, aşırı sol örgütler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen benzeri saldırılar meydana geliyor.

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