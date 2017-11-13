Yunanistan’da Orta’nın Solu lideri için yapılan oylamada ikinci tura geçildi

Io Chokona / Atina, 13 Kasım (DHA) - Yunanistan’da Orta’nın Solu lideri için dün gerçekleşen oylamada, oy çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci tura geçilecek.

Yaklaşık 211 bin kişinin oy kullandığı seçimde Fofi Yennimata yaklaşık 74 bin oyla birinci olarak yüzde 42.50 barajına ulaştı. Nikos Androulidakis 44 bin oyla ikinci ve Yiorgos Kaminis 23 bin beş yüz oyla üçüncü sırada yer aldı.

Orta\'nın Solu lideri için yapılan ilk oylamada gerekli olan yüzde 50 artı bir barajı sağlanamadığı için seçmenler, gelecek Pazar 19 Kasım’da tekrar sandık başına gidecek. Oylamanın ikinci turu, dün yapılan oylamada ilk gelen iki aday olan Fofi Yennimata ve Nikos Androulidakis arasında gerçekleşecek. Bu oylamaya yalnızca ilk seçimde oy kullanan seçmenler katılabilecek.

İkinci tura geçemeyen adaylar, büyük arayla birinci olan Fofi Yennimata’yı ve ikinci gelen Nikos Androulidakis’i kutlarken ikinci turda nasıl bir tutum sergileyeceklerini açıklamadı fakat Orta’nın Solu için birlikte mücadele edeceklerini söyledi.