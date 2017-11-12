Yunanistan’da Ortanın Solu için lider seçimi gerçekleşiyor

Io Chokona / Atina, 12 Kasım (DHA) – Ortanın Solu lideri seçimi için bugün, Yunanistan genelinde ve yurtdışında kurulan bine yakın seçim merkezinde şimdiye kadar 45 bine yakın kişi oy kullandı.

Ortanın Solu lideri seçimi için yapılan oylamaya katılan siyaset adamları arasında Nikos Androulakis, Kostantinos Gatsos, Fofi Yennimata, Stauros Theodorakis, Yiorgos Kaminis, Yiannis Maniatis, Apostolos Pontas, Yiannis Ragousis ve Dimitris Tzimeros yer aldı.

Yunanistan genelinde gerçekleşen oylamanın saat 20.00’de tamamlanması bekleniyor ve Atina’da bugün gerçekleşen maraton sebebiyle kentteki oylama saat 21.00’e kadar uzatılacak. İlk oylamada lider seçilememesi durumunda (yüzde 50 artı bir) seçimler, 19 Kasım’da ilk iki aday arasında tekrarlanacak ve bu seçimde yalnız ilk seçimde oy kullananların seçme hakkı olacak.