Yunanistan'da orduya darbe çağrısı yapan milletvekili tutuklandı

Yunanistan'da yönetime el koyması için orduyu göreve çağıran aşırı sağcı Altın Şafak Partisi milletvekili Constantinos Barbarousis tutuklandı. Savcılık, Constantinos Barbarousis hakkında "vatana ihanet iddiasıyla" soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, bu tür bir suçtan soruşturma açıldığı için, milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için parlamentonun onayının gerekmediğini bildirildi.

Bu arada aşırı sağcı milletvekiline kendi partisinden de tepki geldi. Altın Şafak Partisi, Constantinos Barbarousis'in son açıklamasını kınadı ve bu milletvekilinin partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Altın Şafak vekili Constantinos Barbarousis meclisteki konuşmasında şu sert sözlerle hükümete ve cumhurbaşkanına yüklenmişti: "Bu ülkenin siyasi liderliği ülkenin çıkarları doğrultusunda yasalar yapmak yerine kendi çıkarlarına yönelik yasalar çıkarttıklarına göre ben Yunan ordusunu ettikleri yemini tutmaya davet ediyorum. Bu ihaneti durdurmak için Başbakan Çipras'ı, Savunma Bakanı Panos Kammenos'u ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u derhal tutuklamalılar. Kellelerini almalılar."

Neo-Nazi partinin meclis oturumlarına girmesi yasaklandı

Bu ifadelerin ardından Parlamento Sözcüsü Nikos Voutsis cuma günü tüm parti liderlerini acil toplantıya çağırarak Neo-Nazi Altın Şafak partisini geçici olarak yasaklama kararı alınmasını talep etti. Bu toplantının sonucunda alınan kararla Altın Şafak Partisi'nin tüm meclis ourumlarına katılım hakkı geçici olarak askıya alındı.

Barbarousis'in askerlere çağrı yapan konuşması Yunan hükümetinin Makedonya ile isim meselesinde uzlaşmaya varması ve bu nedenle yapılması talep edilen güven oylaması üzerine geldi.

Darbeye açık çağrı olarak nitelendirilen konuşma ülkede büyük tepki çekerken Yunan medyasında da bir numaralı gündem haline geldi.