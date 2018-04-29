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BBC Türkçe

Yunanistan'da ölü bulunan İngiliz kadına 'kurtlar saldırmış olabilir'

62 yaşındaki İngiltere vatandaşı Celia Hollingworth'un "kurtların saldırına uğramış olabileceği" açıklandı. Yapılan ilk açıklamada ise Celia Hollingworth'un sokak köpeklerinin saldırısı sonucu öldüğü belirtilmişti.

29 Nisan 2018 20:30

Yunanistan'da ölü bulunan 62 yaşındaki İngiltere vatandaşı Celia Hollingworth'un "kurtların saldırına uğramış olabileceği" açıklandı.

Yapılan ilk açıklamada, Celia Hollingworth'un sokak köpeklerinin saldırısı sonucu öldüğü belirtilmişti.

Ancak adli tıp uzmanı Nikolaos Kifinidis ise bugün yaptığı açıklamada Hollingworth'u köpeklerin öldürmemiş olabileceğini söyledi.

Kifinidis, "Kurt ya da çakal gibi başka bir vahşi hayvanın saldırısına uğramış gibi görünüyor "dedi.

Bristol Üniversitesi'ndeki idari görevinden kısa bir süre önce emekliye ayrılan Hollingworth'tan Perşembe gününden bu yana haber alınamıyordu.

Son olarak Yunanistan'ın kuzeyindeki bir arkeolojik kazı alanını ziyaret etmeye giden Hollingworth'un cansız bedeni Cuma günü bulunmuştu.

İngiliz kadının arkeolojik alanı ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda saldıraya uğradığı açıklanmıştı.

Yunan basını, Hollingworth'un saldırı sırasında cep telefonundan yakınlarına ulaşmaya çalıştığını yazmıştı.

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