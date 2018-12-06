T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da ölen genç için anma gösterileri düzenleniyor

Io Chokona (DHA) - Aleksis Grigoropulos'un polis tarafından öldürülmesinin 10

06 Aralık 2018 16:55

Io Chokona (DHA) - Aleksis Grigoropulos\'un polis tarafından öldürülmesinin 10. yıldönümü dolayısıyla Atina\'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.
Yunanistan’ın başkenti Atina\'nın Eksarhia bölgesinde 2008 yılında polisle bir grup genç arasında çıkan kavgada E. Korkoneas adlı polis gençlere ateş etmiş, kurşunlardan biri 15 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos\'un kalbine saplanmıştı.
Genç öğrencinin hayatını kaybetmesi üzerine Atina başta olmak üzere bütün ülkede büyük protesto gösterileri düzenlenmiş, Atina günlerce savaş alanına dönmüş, olaylar gitgide büyüyünce ordunun yardımı istenmişti.
Genç öğrencinin öldürülmesinin 10. yıldönümü için saat 12.00’de ve öğleden sonra saat 18.00’de öğrenci ve sol partilerin gençlik kolları başkentin merkezinde anma gösterileri ve protesto yürüyüşü gerçekleştirecekler.
Olayların önlenmesi için Atina\'nın merkezinde sıkı güvenlik önlemleri alındı, beş bin polis seferber edildi.
Aynı zamanda Selanik, Patra, Larisa Komotini, Hania, İoannina ve Midilli gibi büyük şehirlerde anma gösterileri ve protesto yürüyüşleri gerçekleşecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Io Chokona DHAAleksis GrigoropulosAtinaYunanistanınAtina EksarhiaKorkoneasAleksandros GrigoropulosGençOlaylarınAynıSelanik Patra Larisa Komotini HaniaMidilli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24