Yunanistan'da mülteci merkezlerinde aşırı doluluk



Atina'daki Mülteci Kriz Birimi'nin verdiği bilgilere göre, Ege'nin doğusunda bulunan adalardaki mülteci kayıt merkezlerinde barınan kişilerin sayısı ilk kez 10 bin eşiğini geçti. Mülteci merkezlerinin kapasitesinin 7 bin 450 kişi olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının yürürlüğe girdiği nisan ayının başında, merkezlerde barınan mültecilerin sayısı 6 bin 232 olarak tespit edilmişti.

Yunanistan'da darbe tereddüdü

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, Atina yönetimi kayıt merkezlerindeki doluluk nedeniyle adalardaki sığınmacıların bir kısmının ana karaya gönderilmesini planlıyor. Yunan medyasında da yetkililerin Türkiye'deki darbe girişimi nedeniyle adalara gelen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesi konusunda tereddütlü olduğu haberleri yer aldı.

Nisan ayı başında yürürlüğe giren mutabakat, Türkiye üzerinden Yunanistan'a giriş yaptığı saptanan sığınmacıların geri gönderilmesini öngörüyor. Şu ana kadar 500 kişinin bu yolla Türkiye'ye iade edildiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, temmuz ayında Türkiye'den 60 sığınmacı Yunanistan'a geldi.

Kos Belediye Başkanı'ndan mektup

Bodrum'un karşısında bulunan Kos Adası'nın Belediye Başkanı Yorgos Krtisis kısa bir süre önce, hükümete adalarda mülteci kayıt merkezleri inşa etmeye son verilmesi çağrısı yapmıştı. Başbakan Tsipras'a bir mektup yazan Kritsis, aksi takdirde adalarda olaylar çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

Birkaç gün önce AB'nin isteğiyle mülteci kayıt merkezi inşa edilmesi planlanan bir alanda polis ile ada sakinleri arasında gerginlik yaşanmış, çıkan arbedede 3 kişi yaralanmıştı.

67 kişi kurtarıldı

Öte yandan Yunan sahil güvenlik ekiplerinin verdiği bilgilere göre, Amorgos adası yakınlarında bir yelkenli ile adaya geçmeye çalışan 67 sığınmacı kurtarıldı. Yetkililer, Türkiye'den Yunanistan ana karasına doğru hareket eden teknede 60 erkek, 5 kadın ve 2 çocuk bulunduğunu açıkladı.