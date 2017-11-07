Yunanistan'da muhalefet partisi PASOK binasına silahlı saldırı

Io Chokona / Atina, 7 Kasım (DHA) – Yunanistan\'da muhalefet partisi PASOK\'un merkez binasına silahlı saldırı düzenlendi. Siyah elbiseler giyen uzun boylu bir kişi koruma polislerine üç el ateş ettikten sonra Eksarhia sokaklarında kayboldu.

Başbakan Aleksis Çipras, bu silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas’dan olayın aydınlatılmasını istedi.

Balistik rapor, PASOK Partisi binasına yapılan silahlı saldırıdan “Devrimci Özsavunma” adlı örgütü sorumlu gösteriyor.

Polisin yürüttüğü balistik araştırmadan 25 Mayıs 2014’te PASOK partisi merkez binasına, 31 Temmuz 2016’da Meksika Büyükelçiliği’ne ve 10 Ocak 2017’de PASOK partisi merkez binasına yapılan silahlı saldırılarda aynı silahın (7.62 mm Kalashnikov) kullanıldığı belirlendi.

Bu saldırıların ilk ikisini “Devrimci Özsavunma” adlı örgüt üstlenmişti.

Aynı örgüt 10 Kasım 2016’da Fransız Büyükelçiliğine el bombası atmış, bir koruma polisinin yaralanmasına neden olmuştu.

PASOK Genel Başkanı Fofi Yennimata daha önce de partisinin bu tür saldırılara maruz kaldığını hatırlattı ve hükümetten bu olayları alışılagelmiş, olağan şeyler olarak değerlendirmemesini, daha etkili önlemler almasını istedi.