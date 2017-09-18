T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan’da müebbet hapis hükümlüsü iki Türk cezaevinden firar etti

Io Chokona, Atina, 18 Eylül, (DHA) – Yunanistan’a yasa dışı göçmen getirmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan iki Türk vatandaşı Halkidiki bölgesindeki Kassandra açık cezaevinden kaçtı

18 Eylül 2017 19:27

Io Chokona, Atina, 18 Eylül, (DHA) – Yunanistan’a yasa dışı göçmen getirmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan iki Türk vatandaşı Halkidiki bölgesindeki Kassandra açık cezaevinden kaçtı. Biri Mart, diğeri Temmuz aylarında yakalanan 24 ve 33 yaşlarındaki hükümlüler hapishanenin bostanında çalıştıkları esnada gözetim görevlilerinin denetiminden sıyrılıp kaçmayı başardı. Atina-Makedonya Haber Ajansına göre akşam sayımı sırasında kaçtıkları anlaşılan firarilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Io Chokona AtinaEylül DHAYunanistanaTürkHalkidikiKassandraBiri MartTemmuzAtinaMakedonya Haber Ajansına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24