T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da meclise girmek isteyen komünistler polisle çatıştı

Sendikalar kanun tasarısını protesto etmek için 15 Ocak'ta 24 saatlik grev ilan etti

13 Ocak 2018 18:26

Yunanistan'da çok sayıda sendika, 15 Ocak'ta parlamentoda görüşülecek olan tasarıyla işçi haklarının ve sosyal kazanımların zarar göreceğini öne sürüyor. Kararı protesto eden binlerce kişi bugün Atina'da, meclisin yer aldığı Sintagma Meydanı'nda toplanarak protesto gösterisi yaptı. ‘İstikrar yasa tasarısı’yla işçi haklarına darbe vurulacağını düşünen komünistler polisle çatıştı. 

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri ise protesto yürüyüşünden sonra parlamento binasına girmeye çalıştı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

'Grev hakkını iptal edemeyecekler'

Parti lideri Dimitris Kutsumbas şunları söyledi:

"Onları uyardık. Şimdiye kadar kazanılan işçi haklarını ayaklar altına alamayacaklar, grev hakkını iptal edemeyecekler, evlerin açık artırmaya çıkarılmasını beceremeyecekler. Halk, bunları hükümsüz kılmak için sonuna kadar mücadele edecek."

Sendikalar kanun tasarısını protesto etmek için 15 Ocak'ta 24 saatlik grev ilan etti. 

Saat 18.00'de başlayacak oylama sırasında ise yine aynı yerde eylem olacağı öğrenildi.

ETİKETLER

Yunanistanmecliskkekomünist partigreveylemmüdahale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24