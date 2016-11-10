T24 LogoT24 Logo
Spor

Yunanistan'da ligler süresiz askıya alındı

Yunanistan Futbol Federasyonu, kararın FIFA ve UEFA'ya gönderildiğini açıkladı

10 Kasım 2016 11:39

Yunanistan Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Giorgos Bikas'ın evinin kundaklanması nedeniyle tüm lig maçlarına ara verildiğini duyurdu.

Federasyon'dan yapılan açıklamada, başkan Bikas'ın boş olan yazlık evinin yakılmasının şüphe uyandıran bir olay olduğu kaydedilirken, itfaiye departmanından gelecek resmi rapora göre hareket edileceği bildirildi.

Liglere ara verildiğini açıklayan Yunanistan Futbol Federasyonu, kararın FIFA ve UEFA'ya gönderildiğini aktardı.

Giorgos Bikas da ayrıca, geçen hafta emekli bir hakemin evinin önünde bilinmeyen kişiler tarafından tehdit edildiğini belirtti.

ETİKETLER

YunanistanGiorgos BikasFIFAUEFA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24