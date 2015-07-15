Yunanistan'da kriz büyüyor; Varufakis'in yardımcısı da istifa etti

Yunanistan Maliye Bakan Yardımcısı Nadia Valavani, "üçüncü kurtarma paketindeki kemer sıkma politikalarına" karşı olduğu gerekçesiyle istifa etti.

Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) milletvekili Valavani, Başbakan Aleksis Çipras'a gönderdiği mektubunda, bakan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini bildirdi. Valavani'nin istifa mektubu bugün Yunanistan Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklandı.

Valavani mektubunda, geçen cuma günü Yunanistan Parlamentosu'nda Avro Grubu'na sunulacak teklifleri desteklediğini ifade ederek, "Kreditörlerle anlaşma olmayacak diye desteklemiştim. Bugün halen anlaşma olmayacağına inanıyorum. Bunları sadece Almanya'daki egemen çevrelerin hükümetimizi ve ülkemizi aşağılama taktiği olarak görüyorum. Başbakan Çipras'a bana hükümette fırsat verdiği için teşekkür ediyorum. Mücadelemizin devam ettiğine inanmak istiyorum" ifadesi kullandı.

SYRIZA milletvekili ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Nikos Hundis de pazartesi günü istifa etmişti.