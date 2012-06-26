T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunan maliye bakanı istifa etti

Yunan maliye bakanı bu göreve geldikten sadece bir hafta sonra istifa etti

26 Haziran 2012 13:24

Yunanistan'da Yeni Demokrasi Hareketi'nin birincilikle kazandığı seçimden sonra kurulan yeni kabinede maliye bakanı olarak görevlendirilen Vassilis Rapanos istifa etti.

Böylece maliye bakanı bu göreve geldikten sadece bir hafta sonra istifa etmiş oldu.

Rapanos'un istifasını başbakanlık kabul etti.

Maliye bakanı olarak atandığı sırada Merkez Bankası başkanlığını yürüten Rapanos, mide ağrısı şikayetiyle Cuma günü hastaneye kaldırıldığı için yemin törenine katılamamıştı; kendisi halen hastanede tedavi görüyor.

Hükümetin bir sözcüsü Rapanos'un sağlık durumunu "kronik" olarak niteledi.

 

Başbakan'ın göz ameliyatı

 

Sağlık sorunları Başbakan Samaras'ın da Avrupa Birliği'nin bu haftaki zirve toplantısını kaçırmasına neden oluyor.

Samaras retinasından operasyon geçirmişti; yetkililer başbakanın sağlınının iyiye gittiğini söylüyor..

Göz ameliyatı sadece AB zirvesinin değil, Yunanistan'a kaynak aktaran kuruluşların temsilcilerinin Atina'ya yapacakları ziyareti de olumsuz etkiledi.

Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun temsilcileri Atina ziyaretini erteledi.

Atina'daki toplantıda, bu üçlünün Yunanistan'a açtığı 130 milyar euroluk kredinin koşulları ile ilgili görüşmeler yapılacaktı.

Yunanistan, kurtarma paketinin koşullarını yerine getirmesi için yoğun uluslararası baskı altında bulunuyor.

 

BBC Türkçe

ETİKETLER

Vassilis Rapanosmaliye bakanıYunanistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24