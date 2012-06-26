Yunan maliye bakanı istifa etti

Yunanistan'da Yeni Demokrasi Hareketi'nin birincilikle kazandığı seçimden sonra kurulan yeni kabinede maliye bakanı olarak görevlendirilen Vassilis Rapanos istifa etti.

Böylece maliye bakanı bu göreve geldikten sadece bir hafta sonra istifa etmiş oldu.

Rapanos'un istifasını başbakanlık kabul etti.

Maliye bakanı olarak atandığı sırada Merkez Bankası başkanlığını yürüten Rapanos, mide ağrısı şikayetiyle Cuma günü hastaneye kaldırıldığı için yemin törenine katılamamıştı; kendisi halen hastanede tedavi görüyor.

Hükümetin bir sözcüsü Rapanos'un sağlık durumunu "kronik" olarak niteledi.

Başbakan'ın göz ameliyatı

Sağlık sorunları Başbakan Samaras'ın da Avrupa Birliği'nin bu haftaki zirve toplantısını kaçırmasına neden oluyor.

Samaras retinasından operasyon geçirmişti; yetkililer başbakanın sağlınının iyiye gittiğini söylüyor..

Göz ameliyatı sadece AB zirvesinin değil, Yunanistan'a kaynak aktaran kuruluşların temsilcilerinin Atina'ya yapacakları ziyareti de olumsuz etkiledi.

Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun temsilcileri Atina ziyaretini erteledi.

Atina'daki toplantıda, bu üçlünün Yunanistan'a açtığı 130 milyar euroluk kredinin koşulları ile ilgili görüşmeler yapılacaktı.

Yunanistan, kurtarma paketinin koşullarını yerine getirmesi için yoğun uluslararası baskı altında bulunuyor.

BBC Türkçe