Yunanistan’da koalisyon görüşmeleri



Yunanistan'da pazar günü yapılan seçimlerde oyların sayılan yüzde 99,5'lik kısmına göre tek başına iktidarı iki sandalyeyle kaçıran Radikal Sol İttifak Syriza'nın lideri Aleksis Tsipras hızla koalisyon görüşmelerine başlıyor. Üç yüz sandalyeli mecliste 149 sandalye kazanan Syriza gerekli 151 sandalyeli çoğunluğa ulaşamadı.

Çarşamba gününe kadar hükümeti kurması gereken Aleksis Tsipras, pazartesi sabah saatlerinde önce sağ popülist Bağımsız Yunanlar Partisi'nin lideri Panos Kammenos ile görüşüyor. Tsipras'ın koalisyon ortağı bulamaması durumunda hükümeti kurma görevi, seçimlerden ikinci güç olarak çıkan Yeni Demokrasi Partisi'ne geçecek.

Bağımsız Yunanlar Partisi dışında merkez sol To Potami Partisi de koalisyon görüşmelerine hazır olduğu mesajını vermişti. Siyasi gözlemciler Tsipras başkanlığında bir azınlık hükümeti kurulması olasılığını da gözardı etmiyor.

AB'nin gündemi Yunanistan

AB Maliye Bakanları bugün seçimler sonrası Yunanistan'ın durumunu görüşmek üzere bir araya geliyor. Toplantıdan somut kararların çıkması beklenmiyor. AB ve IMF iflasın eşiğindeki Yunanistan'a şimdiye kadar 240 milyar euroluk yardımda bulunmuştu.

Aleksis Tsipras, Troyka tarafından dayatılan katı tasarruf politikalarını terk etme vaadiyle göreve gelmiş, borçların silinmesini sağlamak için çalışacağını söylemişti. Ancak kreditörlerin borç silmeye yanaşmayacağı biliniyor. Tsipras'ın göreve geldikten sonra daha pragmatik bir yaklaşım sergilemesi beklentisi hakim.