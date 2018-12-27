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Dünya

Yunanistan'da kilise önünde patlama

Yunanistan, (DHA) –Yunanistan’da başkenti Atina'da Kolonaki mahallesindeki St

27 Aralık 2018 12:56

Yunanistan, (DHA) –Yunanistan’da başkenti Atina\'da Kolonaki mahallesindeki St. Dionysiou kilisesinin önünde meydana gelen patlama sonrası bir polis memuru yaralandı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, patlamaya neden olan mekanizma metal bir kutunun içine konulmuştu. Kiliseyi ziyaret eden bir kişinin metal kutuyu fark edip polise, durumu bildirmesi sonrası polis ekipleri sevk edildi.

İçindeki kabloların gözle görülür bir halde olduğu metal kutu, bir polis memurunun yaklaştığı esnada patladı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken; patlayıcıyı kilise önüne koyan kişinin yakalanması için araştırma başlatıldı.

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