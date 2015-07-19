Yunanistan verdiği sözü yerine getirdi KDV yüzde 13'ten yüzde 23'e yükseliyor

Yunanistan'da ürün ve hizmetlerde katma değer vergisi yüzde 13'ten yüzde 23'e çıkıyor. Yunanistan parlamentosunda birkaç gün önce onaylanan vergi zammı, yeni yardım paketi için müzakerelerin ön şartlarından biriydi.

Yunan basınında KDV zammı uygulanacak ürün ve hizmetlerin türü yer aldı. Taverna ve barlarda servis edilen içki ve yemeklerde yüzde 23'lük KDV uygulanacak. Atina'daki Zorbas tavernası garsonlarından Kostas Sarafis “Uzomuz ve musakkamız pazartesiden itibaren maalesef daha pahalı olacak” dedi.

Taze ya da dondurulmuş et, balık, kahve, çay, meyve suyu, yumurta, şeker, kakao, pirinç, un, süt ürünleri, dondurma, yumurta ve tuvalet kağıdı zam uygulanacak ürünler arasında. Tüm işlenmiş gıda ürünlerinde de yüzde 23'lük katma değer vergisi uygulanacak.

Yunan ekonomi gazetelerine göre katma değer vergisine yapılan zam sayesinde devlet yıl sonuna kadar 800 milyon euroluk gelir elde edecek.