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Dünya

Yunanistan’da IŞİD mensubu olduğu ihbar edilen bir kişi gözaltına alındı

Io Chokona / Atina, 20 Ekim 2017 (DHA)- Yunanistan’daki IŞİD mensubu olduğu ihbar edilen bir şüpheli sığınmacı Dedeağaç'ta gözaltına alındı

20 Ekim 2017 15:15

Io Chokona / Atina, 20 Ekim 2017 (DHA)- Yunanistan’daki IŞİD mensubu olduğu ihbar edilen bir şüpheli sığınmacı Dedeağaç\'ta gözaltına alındı. Haziran 2016’da Yunanistan’a Leros Adası’ndan karısı ve iki çocuğuyla geçen 32 yaşındaki Suriyeli, o günden itibaren ülkenin birçok sığınma kampında kalmıştı. İki ay önce şüphelinin karısı Oreokastro kampındaki aile danışmanına kocasının ona çok kötü davrandığını ve IŞİD mensubu olduğunu ihbar etti. O günden sonra 32 yaşındaki şüpheli sıkı bir gözetim altına alındı. Şüpheli Dedeağaç sığınma dairesine sığınma talebini yatırmak için gidince gözaltına alındı. IŞİD mensubu olduğunu ve Kuzey Avrupa’ya geçmeyi planladığını kabul ettiği söylenen sığınmacı daha sonra intihara teşebbüs etti, ancak hemen Aleksandroupoli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis Atina’da kaldığı evi, sığınma kampında kaldığı mekânı ve telefon konuşmalarını araştırmaya başladı. Bugün Aleksandroupoli Asliye Hukuk Mahkemesine çıkarılması bekleniyor. 

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