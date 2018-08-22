Yunanistan'da ilticacı askerlerle ilgili emsal karar

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz'un ardından ülkeye sığınan Türk askerlerden helikopter pilotunun iltica hakkını teyit etti. Kararın ardından pilota seyahat belgesi temin edilebilecek.Yunanistan'da Danıştay 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan askerlerin bulunduğu helikopteri kullanan Türk subaya iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı.

Yunan Ekathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan'ın en yüksek idari yargı organı olan Danıştay, firari pilota Mayıs'ta tanınan iltica hakkına Atina hükümetinin yapmış olduğu itirazı değerlendirdi. Hükümetin itirazını reddeden Danıştay, eski askerin seyahat belgesi temin edebileceğine hükmetti.

Ancak haberde bu belge alınsa bile eski askerin başka bir ülkeye gidebilmesi için öncelikle o ülke tarafından kabul edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Cenevre Sözleşmesine atıfta bulunulan kararda, ilticacı subayın darbe girişimine katıldığına ve Türk hükümetinin "Fetullahçı Terör Örgütü" olarak tanımladığı yapılanmaya üye olduğuna dair yeterli delil olmadığı belirtildi. Kararda ayrıca ilticacı askerin "Batı değerlerine bağlı ve laik bir birey olduğu" yönündeki ifadelerine de atıfta bulunuldu.

Karar Yunanistan'a kaçan diğer yedi askerin iltica başvurusuyla ilgili emsal teşkil edecek nitelikte. Ülke içerisinde serbest olan askerler sıkı koruma altında tutuluyor. Bu askerlerden üçüne daha önce iltica hakkı tanınmıştı.

DW/GY,BK

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