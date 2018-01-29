T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da ilginç bir trafik kazası

Io Chokona / Atina, 29 Ocak (DHA) - Yunanistan'ın Sakız Adası’nda bu sabah meydana gelen ilginç trafik kazasında  Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekili Andreas Mihailidis’in arabası, Yeni Demokrasi (YD) milletvekili Notis Mitarakis’in arabasıyla çar

29 Ocak 2018 19:36

Io Chokona / Atina, 29 Ocak (DHA) - Yunanistan\'ın Sakız Adası’nda bu sabah meydana gelen ilginç trafik kazasında  Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekili Andreas Mihailidis’in arabası, Yeni Demokrasi (YD) milletvekili Notis Mitarakis’in arabasıyla çarpıştı.
Yoldaki \"DUR\" işaretini ihlal eden SYRİZA milletvekilinin arabası YD milletvekilinin arabasına çarparak maddi hasara yol açtı. Kaza gerçekleştiği sırada Atina’da  bulunan Yeni Demokrasi milletvekili Notis Mitarakis’in arabasını yardımcısı sürüyordu. Kazanın ardından ilk anki gerginlik dağıldıktan sonra milletvekilleri birbirleriyle şakalaşmaya başladı. 
Sürücü arabadan inip SYRİZA milletvekiliyle karşılaşınca “Notis’i hedef almıştın değil mi?” diye sordu, bunun üzerine SYRİZA milletvekili Mihailidis “Arabanızın sağlam olup olmadığını ölçmek istemiştim. Meğerse politik argümanlarınız gibi hemen çökeriyor” diye cevap verdi. Olayı öğrenen Notis Mitarakis “Açıkça belli oluyor ki günlük basit sorunlarda bile mesuliyet SYRİZA’nındır. Şimdi zararı ödemesi gerekecek” şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Io ChokonaAtinaOcak DHAYunanistan Sakız AdasındaSol Koalisyon SYRİZAAndreas MihailidisinYeni Demokrasi YDNotis MitarakisinYoldakiSYRİZAYDKazaAtinadaYeni DemokrasiKazanınMihailidisMeğerseOlayıNotis Mitarakis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24