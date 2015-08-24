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Dünya

Yunanistan'da hükümeti kurma görevinin Lafazanis'e verilmesi bekleniyor

Meclis'teki ikinci parti Yeni Demokrasi'nin lideri Evangelos Meimarakis, hükümeti kurmayı başaramamıştı

24 Ağustos 2015 19:45

Syrize lideri Aleksis Çipras'ın Başbakanlık'tan istifa etmesinin ardından erken seçimler için hazırlıklık yapan Yunanistan'da, hükümeti kurma görevinin Syriza'dan kopan eski Enerji Bakanı Panayitos Lafazanis'e verileceği iddia edildi.

Kathimerini'nin haberine göre, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, SYRIZA'dan yeni kopan ve "Halkın Birliği" isimli bir parti kuran eski Enerji Bakanı Panayiotis Lafazanis'e hükümet kurma yetkisi vermesi bekleniyor.

Çipras'ın istifasının ardından anayasal bir prosedür olarak Pavlopulos'un Lafazanis'e 3 günlük bir süre vereceği söyleniyor. Lafazanis, hafta sonu yaptığı açıklamada uzlaşılamaz farklılıklar nedeniyle diğer partilerle işbirliği yapılamayacağını söylemişti.

Meclisteki 2. parti konumunda bulunan Yeni Demokrasi'nin lideri Evangelos Meimarakis, 3 günlük sürenin sonunda hükümet kurmayı başaramamıştı.

Yunanistan'ın Eylül ayında erken seçimlere gitmesi bekleniyor.

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