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Dünya

Yunanistan'da hükümet protestosu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Syriza hükümetinin, Eurogrup'la imzaladığı anlaşma protesto edildi

27 Şubat 2015 01:37

Yunanistan'da Atina Üniversitesi önünde toplanan ve kendilerini "hükümet karşıtı anarşist" olarak tanımlayan yaklaşık 300 kişilik grup, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yürüyüş sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekiplerinin, kendilerine taş ve molotofkokteyli atan göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmesi üzerine arbede çıktı.

Göstericiler, çevredeki iş yerleri, banka şubeleri, otobüs durakları ve telefon kulübelerinin camlarını kırarken, park halindeki onlarca aracı da ateşe verdi. 

Gösteride ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadı.

 

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