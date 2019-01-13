T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da hükümet ortağı ANEL Partisi hükümetten ayrıldı

Io Chokona, Atina, (DHA) - Yunanistan’da Savunma Bakanı ve hükümet ortağı Bağımsız Yunanlılar (ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos “Makedonya” adı konusundaki anlaşmazlığı sonucunda hükümetten ayrılacağını duyurdu

13 Ocak 2019 18:22

Io Chokona, Atina, (DHA) - Yunanistan’da Savunma Bakanı ve hükümet ortağı Bağımsız Yunanlılar (ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos “Makedonya” adı konusundaki anlaşmazlığı sonucunda hükümetten ayrılacağını duyurdu.
Başbakan Aleksis Çipras ile görüştükten sonra kararını gazetecilere bildiren Kammenos dört yıl boyunca ülkeyi memorandumlardan çıkardığını, ancak komşu ülkenin adında “Makedonya” isminin bulunmasına “evet” diyemeyeceği için hükümette kalamayacağını açıkladı. Kammenos konuşmasında “Makedonya” adı konusunda Yunanistan’da referandum yapılması gerektiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Io Chokona Atina DHAYunanistanda Savunma BakanıBağımsız Yunanlılar ANEL Partisi Başkanı Panos KammenosBaşbakan AleksisKammenosYunanistanda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24