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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'da hükümet görevine başladı

Yunanistan'da pazar günü yapılan seçimlerin ardından Aleksis Tsipras liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti yemin töreninin ardından görevine başladı.

23 Eylül 2015 20:02


Yunanistan'da pazar günü yapılan erken seçimlerden yüzde 35,5 oyla birinci parti olarak çıkan Syriza partisinin lideri Aleksis Tsipras, aşırı sağcı Bağımsız Yunanlar (ANEL) ile koalisyon kurulması üzerinde uzlaşmıştı. Yeni hükümetin bakanları bugün yemin ederek görevlerine başladı.

Yunanistan kabinesinde, bir önceki kabineye kıyasla büyük bir değişiklik göze çarpmadı. Syriza partisi milletvekillerinden Öklid Tsakalotos, yine maliye bakanlığı görevini üstlenirken, Nikos Kotzias da yeniden dışişleri bakanlığı görevine getirildi. Syriza'nın koalisyon ortağı ANEL'in Genel Başkanı Panos Kammenos da bir önceki yasama döneminde olduğu gibi, savunma bakanı olarak görev yapmaya devam edecek.

Kabinede ayrıca Yunanistan'ın uluslararası alacaklılarla üzerinde anlaştığı tasarruf programının yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetlemekle yükümlü bir maliye bakan vekili de yer alıyor. Söz konusu görev, herhangi bir partiye mensup olmayan teknokrat Yorgos Chouliarakis tarafından icra edilecek. Ekonomist Chouliarakis, alacaklılarla yürütülen müzakerelerde en tecrübeli arabuluculardan biri olarak görülüyor.

Maliye Bakanı Tsakalotos, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada tasarruf programının uygulanmasına devam edileceği mesajı verdi. Yeni hükümetin öncelikli hedefleri arasında, bankaların sermaye yapısının güçlendirilmesi, ekimdeki ayındaki malî denetimin başarıyla sonuçlandırılması ve Yunanistan'ın borçlarının yapılandırılması bulunuyor.

Başbakan Tsipras, yemin töreninin ardından AB mülteci zirvesine katılmak üzere Brüksel'e hareket etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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