Yunanistan'da hakeme saldırı nedeniyle maçlar ertelendi

Yunanistan Süper Ligi'nde bu hafta oynanacak karşılaşmalar, FIFA kokartlı hakem Thanasis Tzilos'a yapılan saldırıyı protesto eden meslektaşlarının maçlara çıkmama kararı nedeniyle ertelendi.

Yunanistan Hakem Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde hakemlere saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığı vurgulanarak, "Hakemlerin güvenliği son derece önemlidir. Bu tür saldırılara izin verilmemesi için gereken önlemler bir an önce alınmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırı nedeniyle bu hafta oynanacak karşılaşmaların ertelendiği ve devre arasının ardından lig maçlarına devam edileceği kaydedildi.

Kimliği henüz teşhis edilemeyen şüpheli, hafta içinde Larissa kentinde hakem Tzilos'a fiziksel saldırıda bulanarak yaralamıştı. Evinin yakınlarındaki bir noktada gerçekleşen saldırıda kafasından ve ayaklarından yaralanan Tzilos, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Yunanistan futbolunda yaşanan şiddet olayları nedeniyle, son yıllarda lig karşılaşmaları birçok kez ertelenmek zorunda kalındı.