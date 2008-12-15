Yunanistan'da gösteri var, çatışma yok

Başkent Atina ile Selanik kentleri başta olmak üzere birçok kentte hafta sonunda çatışmasız geçen gösteriler bugün de devam etti.Atina'nın merkezindeki Aleksandras Caddesi'nde bulunan polis merkezi önünde oturma eylemi yapan, büyük çoğunluğunu lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kalabalık ile güvenlik ekipleri arasında ufak çaplı arbede yaşandı. Polis ekiplerine un atan göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.İstanbul'da da bir grup öğrenci Yunan Konsolosluğu önünde toplanarak olayları protesto ettiKoridalos cezaevi önünde gösteri yapan yaklaşık 300 kişilik bir grup çelik kuvvet ekiplerine taş atınca, ekipler de göz yaşartıcı gaz kullandı.Başkentin kuzeyindeki "Marusi" semtinde Eğitim Bakanlığı önünde gösteri yapan gruplar, olaysız biçimde dağıldı.Aralarında maskeli şahısların da bulunduğu bir grup öğrenci de Atina Adliyesi önünde gösteri düzenledi.Selanik'te ise bir grup üniversiteli belediye binasını sembolik olarak işgal etti. Gösteri olaysız son buldu.Öğrenciler, protesto gösterilerini önümüzdeki günlerde de devam ettirme kararı aldıklarını bildirdiler.Öte yandan Yanya kentindeki yerel bir radyo kanalını işgal eden göstericiler, kendi tezlerini anlattıkları programlar yaptı.Kamuya ait ERA Radyosu'nu işgal eden Ege Üniversitesi öğrencileri ise son günlerdeki olayların anlatıldığı ve görüşlerinin sergilendiği bir program sundu. Girit'in Hanya kentinde de öğrenciler protesto yürüyüşü yaptı.Bu arada, öğrencilerin önümüzdeki hafta süresince protestolarını sürdürecekleri belirtildi.Ülke genelinde yarın ana caddeleri kapatacak olan göstericiler, eşzamanlı olarak topluma ve ebeveynlerine yaşanan olaylar hakkında görüşlerini anlatacaklar.Atina Adliyesi önünde Çarşamba günü gösteri yapacak grupların, akşam 18.00 sularında Yunanistan Komünist Partisi (KKE) gençlik kollarının düzenlediği gösteri yürüyüşüne katılacakları belirtildi. Perşembe günü ise Sindagma Meydanı yakınında bulunan Roma Kapısı mevkinde öğrenciler ile eğitimcilerin, Omonia Meydanı'nda ise KKE'nin öğle saatlerinde iki ayrı gösteri düzenleyecekleri açıklandı.Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDİ) ile Yunanistan İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (GESEE) çağrısıyla Sindagma Meydanı'ndaki Parlamento binası önünde Cuma günü "Hükümetin uyguladığı şiddet ve yaşanan ekonomik zorlukları" protesto için gösteri düzenlenecek.Öğrenciler tarafından halen işgal edilen, eğitim veremeyen okulların sayısının 400 ila 600 arasında olduğu sanılıyor.Öte yandan, Grigoropulos'u öldürmekle suçlanan polis memuru Epaninondas Korkoneas'ın avukatı Aleksis Kuyas, müvekkiliyle birlikte gözaltına alınan çalışma arkadaşlarının serbest bırakılması için başvuruda bulundu.Kuyas, polislerin nezarette tutulmaları için bir gerekçe olmadığını, sicillerinin temiz olduğunu savundu.Yunan basın-yayın organları, Kuyas'ın bu talebinin kabul görmesinin "ateşe benzin dökmek" anlamına geleceği görüşünde birleşti.