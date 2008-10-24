Yunanistan'da gökyüzüne yakın dağ evi

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Arahova’dan birkaç km uzakta; Parnasos kayak merkezinin eteğinde, küçük bir dağ evindeyiz. Atinalı ev sahiplerinin, kışın tüm haftasonlarını geçirdikleri bu sığınak, 210 m2lik bir alana sahip. İki yatak odası, iki banyo ve bir oyun odasından oluşan dağ evi, üç kat üzerinde kurgulanmış.



Evin toprak tonları ve doğal malzemelerle tasarlanmış dekorasyonu, Moda Bagno Interni’nin stilisti Zeta Aristomenous imzasını taşıyor. Aristomenous, geleneksel mimari uygulamaları taklit etmekten kaçınarak, modern Country tarzında; samimi, sıcak ve çevreyle uyumlu bir mekân yaratmış.

Ev sahiplerinin temel beklentisi, Yunanistan’ın en popüler kayak merkezinin yakınında konumlanan bu dağ evinin farklı gözükmesi ama modern ve kentli bir hava taşımamasıymış. Bu nedenle dekoratif tüm seçimlerde doğal malzemelere ağırlık verilerek tavan, zemin, merdiven ve bazı duvarlar ahşap kaplanmış. Bu ahşabın evin konseptine uyması için cilalanmadan kullanılması gerektiğinden, doğal mat dokunun bozulmasını önlemek özel ekolojik yağlarla mümkün olmuş.



Ahşabın yalın yüzeyi, salondaki venge orta sehpa, Art e Matieres’in yuvarlak yan sehpası ve Linteloo’nun gösterişli Vnu yemek masası ile mekânın bütününde tekrarlanıyor. Salonun tek cephesi tümüyle cam olduğu için ev doğal ışıkla yıkanan mekânlara sahip.



Akşamları ise WR marka kristal cam avizenin ahşap tavana ve pencere kenarına yansıyan tatlı ışığı ile şöminedeki ateşin yarattığı ışık oyunları, lezzetli bir yemek, hafif müzik ve şöminenin yanı başındaki masa oyunları ile muhteşem biçimde bütünleniyor.

Bu ev çok fonksiyonlu mobilyalarla akıllıca döşenmiş. Örneğin oyun odasındaki Meridiani marka Willis model kanepe ve puf (ev sahipleri pufu sehpa olarak kullanmayı tercih ediyor) özel mekanizması sayesinde kolaylıkla yatağa dönüşüyor.



Bu şekilde evin küçük hacimleri işlevsellik, gereklilik ve estetik yaklaşımın optimum kombinasyonuyla yaratılmış pratik çözümlerle oldukça iyi değerlendirilmiş oluyor. Özellikle karlı ve uzun kış gecelerinde tüm ailenin bir araya geldiği, kalabalık dost sohbetlerinin şömine ateşi etrafında uzayıp gittiği mutlu bir ev burası.



Yapım: Yasemin Aksoy

Maison Française