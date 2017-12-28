T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan’da göçmen taşıyan üç insan tüccarına ağır hapis ve para cezası

Io Chokona / Atina, 28 Aralık (DHA) - Yunan Temyiz Mahkemesinin kararını onaylayan Yargıtay, dün ikisi Türk biri Bangladeşli olan üç kişiyi Yunanistan’a yasadışı yollardan ve para karşılığı göçmen getirmek suçundan ağır hapis ve para cezasına mahkûm etti

28 Aralık 2017 13:13

Io Chokona / Atina, 28 Aralık (DHA) - Yunan Temyiz Mahkemesinin kararını onaylayan Yargıtay, dün ikisi Türk biri Bangladeşli olan üç kişiyi Yunanistan’a yasadışı yollardan ve para karşılığı göçmen getirmek suçundan ağır hapis ve para cezasına mahkûm etti.
Türkiye’den 18 Suriyeli göçmeni Sakız Adasına çıkarırken yakalanan iki Türk’ün her biri 25’er yıl hapis cezasına ve 370’er bin eero para cezasına çarptırıldı.
Aynı mahkeme Patra şehrinden İtalya’ya götürmek üzere kamyonunda 17 Afganistanlı taşırken yakalanan bir Bangladeşliyi 42 yıl hapis cezasına ve 190 bin euro para cezasına mahkûm etti.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Io ChokonaAtinaAralık DHAYunan Temyiz MahkemesininYargıtayTürkBangladeşliYunanistanaTürkiyedenSuriyeliSakız AdasınaTürkünAynıPatraAfganistanlıBangladeşliyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24