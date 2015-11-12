Yunanistan'da genel grev



Yunanistan'da çalışanlar önde gelen sendikaların çağrısıyla yapılan iş bıraktı. Alexis Tsipras başbakanlığındaki hükümet döneminde ilk kez genel grev düzenleniyor.

Genel grevin hava ulaşımını olumsuz etkilemesi, iç ve dış hatlarda yapılması programlanan çok sayıdaki seferin iptal edilmesi bekleniyor. Liman çalışanlarının da greve gitmeleri nedeniyle feribot seferleri yapılamıyor.

Atina'da hayat durdu

Genel grev nedeniyle başkent Atina'da toplu taşıma araçları çalışmıyor. Otobüs, tramvay, tren ve metro seferleri yapılamıyor. Müze ve arkeolojik alanlar kapalı kalacak. Genel greve devlet daireleri, kamu kurumları ve yerel yönetim çalışanları da katılıyor. Medya sektörü çalışanları da genel grev kapsamında 24 saatlik iş bırakma eylemi yapıyor. Hastaneler sadece acil vakalara bakıyor.

Sancılı kemer sıkma politikaları

Tsipras hükümeti, Avrupalı kreditörlerle imzalanan anlaşmalar sonrası sancılı kemer sıkma politikalarını hayata geçirmek zorunda. Atina'nın AB ve kreditörlerin 86 milyar euroluk "Üçüncü Kurtarma Paketi" karşılığında şart koştuğu reformları uygulaması bekleniyor. Kredinin 13 milyar euroluk ilk dilimi ağustos ayında Atina'ya havale edilmişti.

Kredi karşılığında reform

Kredi karşılığında ortaklarına reform sözü veren Yunanistan hükümeti geçen hafta önemli bir vergi ayrıcalığını daha kaldırmıştı. Meclisten geçen reform paketindeki yeniliklerden en önemlisi tarım sektörünü ilgilendiriyor. Çiftçiye uygulanan en önemli teşviklerden biri kalktı. Üretici mazota artık daha fazla vergi ödeyecek. Dizel yakıtının tonuna şimdiye kadar 66 euroluk katma değer vergisi ödeniyordu. Vergi 200 Euro'ya çıkarıldı. Üretici birlikleri vergi zammını protesto etti.