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Dünya

Yunanistan'da 'FETÖ' operasyonu

Haberde, 3 erkek de FETÖ üyesi olduklarını kabul ettiği iddia edildi

24 Mart 2018 16:45

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, "Yunanistana sığınmak isteyen FETÖ'cülerin gizli planı" başlığıyla yayınladığı haberinde "Türk asıllı 3 ABD vatandaşı Atina Eleftherios Venizelos Havalimanına vardılar. Ancak Yunan polisleri ulusal güvenlik sebepleri ile ülkeye girişlerini yasakladı ve ABD'ye dönmek zorunda kaldılar" dedi.

Haberde, Türk asıllı 3 ABD vatandaşının Real Estate yatırımcısı ve aynı zamanda Sivil toplum kuruluşu üyeleri oldukları tespit edildi.  Yunanistan'a yatırım yapma bahanesiyle giriş yapmak istediler ve öncesinde keşif yapmak için mülteciler için ev ve daire almak istediklerini söylediler. Yunan polisi havalimanında bu 3 ABD vatandaşını sorguladı" denildi. 

Gazetede, 3 erkek de FETÖ üyesi olduklarını kabul ettiği iddia edildi. Yunan polisine göre esas amaçları Yunanistan'a gelen FETÖ üyelerine altyapı oluşturmak olduğu öne sürüldü.

Gazete, ülkenin istihbarat teşkilatının konu hakkında polise bilgi sunduğunu belirtti. 3 ABD vatandaşı ülkeye alınmadı ve Emirates şirketinin uçuşu ile New York'a geri gönderildi. Konu hakkında Yunan hükümetinin bilgilendirildiği aktarıldı.

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