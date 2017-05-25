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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'da eski başbakana bombalı mektup

Eski Başbakan Lucas Papademos bir zarfa yerleştirilen patlayıcının infilak etmesiyle yaralandı.

25 Mayıs 2017 23:08

Yunanistan'da 2011-2012 yılları arasında altı ay süreyle başbakanlık görevinde bulunan Lucas Papademos'a içeriside patlayıcı düzeneği yerleştirilen zarf gönderildi.

Papademos, başkent Atina'da aracının içerisindeyken zarfı açınca patlama gerçekleşti. Yunan polisi yaralan eski başbakanın hastaneye kaldırıldığını ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Devlet televizyonu ERT, Papademos'un göğsünden ve bacaklarından yaralandığını ve nefes almakta güçlük çektiğini izleyicilerine aktardı.

Araçta bulunan Papademos'un şoförü ve koruması da hafif şekilde de yaralandı.

Medya Bakanı Nikos Pappas, "Şok içerisindeyiz, bu çirkin saldırıyı kınıyorum" diye konuştu. ERT haberinde eski başbakanın zırhlı araç kullandığını bildirdi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. Mart ayında da bir Yunan anarşist örgüt IMF'nin Paris'teki bürosuna bombalı mektup göndermiş binada çalışan bir sekreter yaralanmıştı. Aynı örgüt Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'ye gönderilen ancak polis tarafından tespit edilen bombalı mektubu da üstlenmişti.

Yunanistan'da ekonomik krizin başladığı dönemde geçici süreyle başbakanlık yapan 69 yaşındaki Papademos, Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,AP/GY,ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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