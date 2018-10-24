Yunanistan'da eski bakan ve eşi kara para aklama suçlamasıyla hapse girdi

Kara para aklamakla suçlanan PASOK hükümetinin Ekonomi Bakanı Yiannos Papantoniou ve eşi Stavroula Kourakou yaklaşık 2 gün süren ve dün gece geç saatlerde tamamlanan duruşmanın ardından suçlu bulunarak tutuklandı.



Görev başındayken, 2003 yılında "hediye" olarak aldığı 2 milyon 800 İsviçre frangını aklamakla suçlanan Papandoniou ve eşi geceyi Attika Genel Polis Müdürlüğünde geçirdi.



Eski bakan Papantoniou bu sabah Atina’nın Koridalos cezaevine, eşi de Thiva’nın Eleona cezaevine gönderildi. Yiannos Papandoniou ilk olarak 1981’de kurulan PASOK hükümetinde bakanlık yapmış, 1994’ten 2004’e kadar da yine PASOK hükümetinde Ekonomi ve Maliye bakanlıklarını üstlenmişti. (DHA)