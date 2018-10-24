T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da eski bakan ve eşi kara para aklama suçlamasıyla hapse girdi

Io Chokona / Atina, 24 Ekim (DHA) - Kara para aklamakla suçlanan PASOK hükümetinin Ekonomi Bakanı Yiannos Papantoniou ve eşi Stavroula Kourakou yaklaşık 2 gün süren ve dün gece geç saatlerde tamamlanan duruşmadan sonra suçlu bulunarak tutuklandılar

24 Ekim 2018 16:21

Io Chokona / Atina, 24 Ekim (DHA) - Kara para aklamakla suçlanan PASOK hükümetinin Ekonomi Bakanı Yiannos Papantoniou ve eşi Stavroula Kourakou yaklaşık 2 gün süren ve dün gece geç saatlerde tamamlanan duruşmadan sonra suçlu bulunarak tutuklandılar.
Görev başındayken, 2003 yılında \"hediye\" olarak aldığı 2 milyon 800 İsviçre frangını aklamakla suçlanan Papandoniou ve eşi geceyi Attika Genel Polis Müdürlüğünde geçirdi.
Eski bakan Papantoniou bu sabah Atina’nın Koridalos cezaevine, eşi de Thiva’nın Eleona cezaevine gönderildi. Yiannos Papandoniou ilk olarak 1981’de kurulan PASOK hükümetinde bakanlık yapmış, 1994’ten 2004’e kadar da yine PASOK hükümetinde Ekonomi ve Maliye bakanlıklarını üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Io ChokonaAtinaEkim DHAKaraPASOKEkonomi Bakanı Yiannos PapantoniouStavroula KourakouGörevPapandoniouAttika Genel Polis MüdürlüğündeEskiPapantoniouAtinanın KoridalosThivanın EleonaYiannos PapandoniouEkonomiMaliye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24