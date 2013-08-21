Yunanistan'da ERT gitti EDT geldi

Yunanistan hükümetinin iki aydan uzun bir süre önce kapattığı devlet televizyonu ERT, ekranlara EDT olarak geri döndü.

ERT televizyonunun 2 bin 700 çalışanı haziran ayında işten çıkarılmış ancak kanal, eski televizyon programlarını internet ve uydu üzerinden yayınlamayı sürdürmüştü.

Yunanistan'ın muhafazakarların liderliğindeki koalisyon hükümeti, ERT'nin giderlerinin ekonomik kriz içerisinde karşılanamayacağını belirterek bunu kapatmaya gerekçe olarak göstermişti.

Hükümette yer alan Demokratik Sol Parti de, devlet televizyonu ERT'nin kapatılması tartışmaları üzerine koalisyondan çekildiğini açıklamıştı.

Yunanlı yetkililer yeni devlet televizyonu için iki aylık sözleşme ile 500'den fazla kişinin işe alındığını duyurdu.

EDT geçtiğimiz ay başladığı canlı yayınlarda şimdiye dek çoğunlukla eski siyah beyaz Yunan filmlerini yayınlıyordu.

Associated Press haber ajansının aktardığına göre, ERT televizyonundaki sendika temsilcileri internet üzerinden programları yayınlamayı sürdüreceklerini belirtti.



BBCTürkçe